نوزاد هادي: عدم تطبيق اتفاق سنجار يعيق عودة النازحين الى مناطقهم

أربيل (كوردستان24)- قال المسؤول التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في نينوى، نوزاد هادي، ان عدم تطبيق اتفاق سنجار، يعيق عودة النازحين الى مناطقهم.

وقال نوزاد هادي، لكوردستان 24، ان "وجود قوى وفصائل عسكرية مختلفة، هو عائق أمام تنفيذ اتفاق سنجار، وبالتالي لا يتمكن النازحون الى مناطقهم وديارهم".

وأضاف، ان "من المهم تنفيذ اتفاق سنجار للبدء بإعادة الإعمار، ونحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مصرون على تطبيق اتفاق سنجار، وتطبيع الأوضاع في المنطقة".

وفي تشرين الأول أكتوبر 2020، أبرمت أربيل وبغداد اتفاقاً يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى سنجار بعد إخراج المجاميع المسلحة غير القانونية من المدينة ولا سيما حزب العمال الكوردستاني والحشد الشعبي.

وتقول الحكومة الاتحادية إنها نفذت جزءاً كبيراً من الاتفاق لكن حكومة إقليم كوردستان تعتبر كل ما جرى شكلياً في ظل عدم انسحاب القوات غير النظامية من المدينة.

ويفترض بحسب بنود اتفاق أربيل - بغداد تشكيل قوة محلية رسمية من الإيزيديين والعمل على عودة النازحين وإعادة إعمار سنجار.