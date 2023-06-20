مجتمع

التربية: قطع خدمة الإنترنت من 4-8 صباحاً خلال امتحانات السادس الإعدادي

author_image سوار أحمد
العراق التربية الامتحانات الانترنت

أربيل (كوردستان24)- أكدت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، إكمال استعدادتها لإنطلاق امتحانات السادس الإعدادي غداً، منوهة إلى أنه سيتم قطع خدمة الانترنت من الرابعة إلى الثامنة صباحاً.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد، إن "وزارة التربية أكملت جميع الاستعدادات لانطلاق الامتحانات ليوم غد بالتنسيق مع الدوائر الأمنية والخدمية".

وأضاف إن "عدد الطلبة المشاركين يبلغ أكثر من 689 ألفا موزعين على 4769 مركزاً امتحانياً في بغداد والمحافظات وممثليات إقليم كردستان".

ونوه السيد إلى أنه "سيتم قطع خدمة الإنترنت خلال امتحانات السادس الإعدادي بدءاً من الساعة الرابعة فجراً وحتى الساعة الثامنة صباحاً".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف