التربية: قطع خدمة الإنترنت من 4-8 صباحاً خلال امتحانات السادس الإعدادي

أربيل (كوردستان24)- أكدت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، إكمال استعدادتها لإنطلاق امتحانات السادس الإعدادي غداً، منوهة إلى أنه سيتم قطع خدمة الانترنت من الرابعة إلى الثامنة صباحاً.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد، إن "وزارة التربية أكملت جميع الاستعدادات لانطلاق الامتحانات ليوم غد بالتنسيق مع الدوائر الأمنية والخدمية".

وأضاف إن "عدد الطلبة المشاركين يبلغ أكثر من 689 ألفا موزعين على 4769 مركزاً امتحانياً في بغداد والمحافظات وممثليات إقليم كردستان".

ونوه السيد إلى أنه "سيتم قطع خدمة الإنترنت خلال امتحانات السادس الإعدادي بدءاً من الساعة الرابعة فجراً وحتى الساعة الثامنة صباحاً".