ريبوار طالباني: لا ينبغي تأخير تنفيذ المادة 140 أكثر من ذلك

أربيل (كوردستان24)- قال مستشار حكومة إقليم كوردستان للمناطق المتنازع عليها، ريبوار طالباني، انه لا ينبغي تأخير تنفيذ المادة 140 أكثر من ذلك.

وقال ريبوار طالباني خلال مشاركته في نشرة إخبارية لكوردستان 24، ان الحكومة العراقية لم تف بعد بالتزاماتها تجاه الكورد، وأنها تكرر تجارب الحكومات العراقية السابقة، وتقوم بهضم حقوق شعب كوردستان.

وأضاف طالباني ان حكومة إقليم كوردستان والقيادة السياسية الكوردية، أعطت الحكومة العراقية فرصة، ووقعت اتفاقا مع حكومة السوداني وصوت عليها البرلمان العراقي، لكن ما نراه الآن هو أن الحكومة العراقية تتنصل من اتفاقها للأسف.

وتابع طالباني ان البنود التي تم الاتفاق عليها، كان ينبغي أن تنفذ خلال ستة اشهر، إلا أن الأمر لم يتم فاتفاق سنجار لم ينفذ ولم يتم إنشاء اللواء المشترك، ولم تعد الأحزاب الكوردية بعد إلى مقراتها في كركوك.

وأشار الى ان الحكومة العراقية لم تف بوعودها للكورد، وتكرر تجارب النظام السابق، فمنذ 16 أكتوبر تم انتزاع 51٪ من أراضي كوردستان، والآن يعملون على الاستيلاء على الأراضي الكوردية.

واضاف "كل الخطوات المتخذة ضد الكورد تقوم بإيصال رسالة خطيرة لنا".

واشار النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي الى انه "بعد العيد ستبدأ الجلسة الاولى للجنة المادة 140 وعملنا هو الغاء قرارات مجلس الثورة".

وأكد ريبوار طالباني انه لا ينبغي تأخير تنفيذ المادة 140 أكثر من ذلك.

وتشمل المادة 140 من الدستور 3 خطوات لحل مشكلة المناطق المتنازع علهيا، هي التطبيع، الاحصاء والاستفتاء في "كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها"، لـ "تحديد إرادة مواطنيها" في مدة أقصاها 31 كانون الأول 2007"، إلا أن المادة لم تُنفذ حتى الآن لاسباب سياسية.