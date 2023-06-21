رئيس اقليم كوردستان يبحث مع وفد أمريكي عملية إصلاح البيشمركة

أربيل (كوردستان24)- بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مساء اليوم الأربعاء، مع وفد أمريكي رفيع المستوى العلاقات بين الاقليم وواشنطن، وتطور العلاقة بين اربيل وبغداد.

وأفاد بيان لرئاسة الإقليم، ان الوفد الامريكي كان برئاسة دانا سترول نائبة رئيس مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الاوسط ومكون من الجنرال ماكفارلان قائد قوات التحالف في سوريا والعراق وعدد من الدبلوماسيين والمسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية والسفارة الاميركية في بغداد والقنصلية العامة الامريكية في اربيل.

وجرى التباحث خلال الاجتماع، حول علاقات أمريكا مع العراق واقليم كوردستان وعلاقات اربيل وبغداد و مفاوضات حل المشاكل بينهما وآخر مستجدات حرب داعش اضافة الى اصلاحات وزارة البيشمركة و خطوات توحيد قوات البيشمركة.

واتفق الجانبان خلال اللقاء، على أن تنظيم داعش لايزال يشكل خطرا في العراق وسوريا واكدا على أهمية استمرار التعاون المشترك لمواجهة مخاطر داعش و حماية المكتسبات الامنية المحققة، وفي هذا الصدد جدد الوفد الامريكي دعم بلاده و استمرار مساعدة ودعم العراق واقليم كوردستان.

كما جرى تجديد التأكيد على اهمية استمرار العمل وتكثيف الجهود لإنجاح عملية اصلاح و تنظيم وتوحيد البيشمركة، وفي هذا الصدد عبر الوفد الأمريكي عن شكرهم لبارزاني على جهوده ودوره الفعال في هذه العملية.

وجددوا التأكيد على استمرار دعم امريكا لهذه العملية، وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين في حكومة اقليم كوردستان.