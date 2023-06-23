ماكرون يدعو لفرض ضرائب عالمية للمساهمة بمكافحة تغير المناخ

أربيل (كوردستان 24)- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إلى فرض "ضرائب عالمية" للمساهمة في مكافحة التغير المناخي حول العالم.

جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية أجراها ماكرون مع قناة "فرانس 24" المحلية حول أهداف قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" التي تستضيفها العاصمة باريس.

وأكد الرئيس الفرنسي على ضرورة إشراك الدول الغنية والدول الصاعدة في مكافحة الاحترار المناخي والتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأشار إلى أن دول الجنوب بمثابة "رئتي الكوكب"، داعياً إلى "تقديم مكافآت لحماية الغابات الاستوائية، والتنوع البيولوجي"، وكشف أن صندوق النقد الدولي سيقدم "تمويلات في هذا المجال".

وحول مديونية الدول الفقيرة خصوصاً في القارة الإفريقية، شدد الرئيس الفرنسي على أن "إلغاء ديون هذه الدول لا يُمثل حلاً على المدى الطويل"، وأوضح: "علينا توفير نماذج قابلة للاستدامة وإعادة هيكلة هذه الديون".

وأشاد الرئيس الفرنسي بنموذج السنغال في إطار الشراكات مع الدول من أجل "التحول العادل" في مجال الطاقة.

وفي معرض حديثه عن روسيا، قال ماكرون إنها "تعيش عزلة دولية، وعليها وقف الحرب على أوكرانيا" التي شنتها أواخر فبراير شباط 2022.

واتهم ماكرون روسيا بـ "زعزعة استقرار إفريقيا عبر مليشيات خاصة تنتهك حقوق المدنيين".

وانطلقت في باريس، الخميس، أعمال قمة باريس المالية، الهادفة إلى إيجاد تضامن مناخي حول العالم، وحماية التنوع الجيولوجي ومحاربة الفقر.

ويشارك في القمة التي تستمر حتى الجمعة رئيس 50 دولة، إلى جانب مئات من رؤساء الحكومات والوزراء، وممثلون عن المؤسسات الدولية والمجتمع المدني.

المصدر: الأناضول