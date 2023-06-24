القنصل البريطاني: كوردستان في مستوى فريد من نوعه بمشاركة المرأة في العملية السياسية

أربيل (كوردستان24)- دعت روزي كيف القنصل البريطاني العام في كوردستان حكومة كوردستان الى زيادة دعم المرأة ودورها، مؤكدة ان كوردستان في مستوى فريد من نوعه بمشاركة المرأة في العملية السياسية والمجالات الاخرى.

وحلّت روزي كيف القنصل البريطاني العام في كوردستان ضيفة على برنامج "بەیانی24" الذي يعرض على شاشة كوردستان24، بمناسبة اليوم العالمي لمشاركة المرأة في الشؤون الدبلوماسية.

وبشأن عمل المرأة في المؤسسات الحكومية في كوردستان ومشاركتها في القرارت الحاسمة، قالت روزي كيف القنصل البريطاني العام في كوردستان "من المهم جداً أن نرى هناك عدداً من القيادات السياسية النسائية في كوردستان يعملن في مجالات السياسية والاعمال والفنون والرياضة والاعلام والمجتمع المدني".

ودعت روزي كيف القنصل البريطاني العام حكومة كوردستان الى "دعم دور المرأة بشكل أكبر، معربة عن ارتياحها للمشاركة الفعالة للمرأة في الشؤون السياسية وغيرها من المجالات الاخرى"، مضيفة أن "المرأة تحتاج الى العمل بجدية أكبر وتطوير مهاراتهن".

وأضاف روزي كيف "ان كوردستان في مستوى فريد من نوعه في مشاركة المرأة في العملية السياسية والمجالات الاخرى، وأنا سعيدة للغاية برؤية المرأة يمكن أن تلعب دوراً مؤثراً في كافة المجالات".