سیاسة

أردوغان يُجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي

وقال إن تركيا مستعدة لفعل ما يترتب عليها من أجل إيجاد حل لما يجري في روسيا بيسر وهدوء
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الرئيسان الروسي بوتين والتركي أردوغان | أرشيف / الأناضول
الرئيسان الروسي بوتين والتركي أردوغان | أرشيف / الأناضول
ترکیا روسيا تمرد قوات فاغنر أردوغان بوتين

أربيل (كوردستان 24)- أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتناول الاتصال التطورات الأخيرة الجارية في روسيا، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وشدّد الرئيس التركي أردوغان خلال الاتصال على ضرورة التحرك بعقلانية.

كما أكد ضرورة عدم محاولة أحد الاستفادة من الأحداث الجارية في روسيا.

وقال إن تركيا مستعدة لفعل ما يترتب عليها من أجل إيجاد حل لما يجري في روسيا بيسر وهدوء بأقرب وقت.

وصباح السبت، أعلن مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، وصول قواته إلى مدينة "روستوف نا دون" الروسية ومحاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية.

وأظهرت مشاهد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاتلي فاغنر منتشرين حول مبنى المقر التابع لوزارة الدفاع الروسية مع عربات مدرعة ودبابات.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب متلفز دخول فاغنر إلى المدينة ومحاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية بـ"التمرد المسلح".

 

المصدر: وكالة الأناضول

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