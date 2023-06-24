صحة وبیئة

بعد إصابة 4 أشخاص.. مديرية الطب البيطري بالموصل تكثّف إرشادات الوقاية من الحمى النزفية

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تعبيرية
تعبيرية
کوردستان الحمى النزفية الموصل نينوى

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت لجنة مواجهة الأزمات في الموصل، حزمة توجيهاتٍ جديدة  للوقاية من مرض الحمى النزفية، من بينها ذبح المواشي في أماكنها المخصصة.

وقال مدير الطب البيطري في نينوى، لـ كوردستان 24، إن 4 أشخاص أصيبوا خلال الأيام القليلة الماضية، بالحمى النزفية، واحدٌ في القيروان بسنجار، واثنان في قضاء بعشيقة، وواحد في الموصل الجديدة.

وأضاف الدكتور عودة عبادي: "لقد أصدرنا العديد من الإرشادات والتوجيهات الجديدة للوقاية من الحمى النزفية، ومحاولة رش المبيدات للقضاء على القرّاد الناقل للمرض".

يأتي ذلك، في ظل التزامٍ محدود من جانب الجزارين بالإجراءات الصحية في أسواق بيع اللحوم وأماكن ذبح الحيوانات.

يقول أحد الجزارين، إن هذا المرض منتشر في معظم الدول، لكن حكوماتها تقضي عليه دون إلحاق الأذى بالثروة الحيوانية.

ويوجد أكثر من 3 مليون رأس من الأغنام في محافظة نينوى، ويظهر المرض سنوياً أواخر الربيع وبداية فصل الصيف، وسط مخاوف من انتشاره بين المواطنين.

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