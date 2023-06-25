الصادرات العراقية النفطية إلى أمريكا تشهد تراجعا كبيرا

أربيل (كوردستان24)- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأحد، أن واردات النفط لأمريكا انخفضت من الدول العربية بما فيها العراق، فيما رفعت وارداتها من الدول الامريكية.

وقالت الإدارة في تقرير، ان "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول رئيسية بلغت 5.572 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 444 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6.016 ملايين برميل يوميا".

وأضافت، أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 102 ألف برميل يوميا الاسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 150 الف برميل كمعدل يومي عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه بمعدل 252 الف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.570 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 808 آلاف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من البرازيل بمعدل 391 الف برميل يومياً، ومن ثم نيجيريا بمعدل 204 آلاف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغ معدل 203 آلاف برميل يوميا، ومن كولومبيا بمعدل 148 الف برميل يوميا، فيما انخفضت الايرادات من السعودية الى معدل 146 الف برميل يوميا، ، فيما لم تستورد اي كمية من ليبيا او روسيا".