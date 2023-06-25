تتبنى مشروع تشكيل إقليم فيدرالي.. الإعلان عن حركة "ناشطون" في البصرة

أربيل (كوردستان24)- أُعلن تأسيس حركة "ناشطون" السياسية المستقلة التي تُعد مشروع تشكيل إقليم البصرة من متبنياتها الأساسية، في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وعقد أعضاء الحركة يوم أمس السبت، المؤتمر التأسيسي الأول لحركة "ناشطون" على قاعة اتحاد رجال الأعمال في البصرة.

وأفاد أعضاء الحركة في مدونات نشروها في وقت متقدم من صباح الأحد على صفحات التواصل الاجتماعي، إنه "ضمن سعي ناشطي اقليم البصرة الى تشكيل كيان سياسي يدعو الى اقليم البصرة والعمل على تحقيقه تمكن ثلة من الكفاءات البصرية المستقلة والمخلصة من اقامة المؤتمر التأسيسي الأول لحركة ( ناشطون) المستقلة والتصويت على اعضاء المجلس السياسي للحركة وبحضور ممثلين المفوضية المستقلة للانتخابات".

وابدى الأعضاء وهم أشخاص وناشطون معروفون إذ طالبوا على مدار السنوات السابقة بتشكيل إقليم البصرة على غرار إقليم كوردستان، عن أملهم بأن "تستوعب الحركة كل بصري مخلص يدعو إلى مشروع اقليم البصرة للقضاء على ديكتاتورية المركز المقيتة".

وتهدف الحركة أيضا، الى خوض غمار انتخابات مجالس المحافظات في العراق المزمع إجراؤها نهاية العام 2023.

ولطالما عبر سكان البصرة عن استيائهم من المستوى المعيشي المزري في المحافظة، رغم أنها تقبع على بحر من النفط، وتعد الشريان الأساسي لاقتصاد العراق.

وبحسب الدستور العراقي فإن من حق كل محافظة، أن تشكل اقليما بعد الاستفتاء عليه، وتتم العملية بإحدى طريقتين: "طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم".