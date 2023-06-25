صحة أربيل تُحذّر من "الذبح العشوائي" خلال العيد وتدعو المواطنين للالتزام بالتعليمات

أربيل (كوردستان24)- افاد مدير صحة أربيل دلوفان محمد جلال اليوم الأحد، بتسجيل 9 حالات يُشتبه إصابتها بالحمى النزفية خلال العام 2023، محذرا المواطنين من الذبح العشوائي لاضاحي العيد، داعيا إياهم الى الالتزام بالتعليمات.

وقال جلال في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، إن "عدم التزام المواطنين بالإرشادات والتعليمات الصحية مع اولئك الاشخاص الذين يعملون في الجزارة في المناطق غير المرخصة والذبح العشوائي جميعها عوامل تساعد على تفشي المرض".

وأكد تشكيل فرق لمتابعة المخالفات التي قد تقع خلال أيام العيد، من خلال الذبح العشوائي في الطرقات والأزقة والأحياء والأماكن غير الرسمية المخصصة لهذا الأمر"، مؤكدا أنه ستتم معاقبة المخالفين.

ودعا جلال المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن صحة اربيل بشأن الحمى النزفية، مطالبا السكان بالتبليغ عن الأماكن التي تشهد عمليات ذبح عشوائية في الأماكن غير المرخصة للجزارة.

وقررت حكومة الإقليم، الشهر الماضي، تخصيص مبلغ مالي يصل إلى قرابة 3 مليارات دينار لمواجهة وباء الحمى النزفية.