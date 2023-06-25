رئيس حكومة كوردستان يخصّص 20 مليار دينار لمكافحة الجفاف بـأربيل

أربيل (كوردستان 24)- خصّص رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، 20 مليار دينار لمكافحة الجفاف وشح المياه في محافظة أربيل.

وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو، "رغم هطول الأمطار الغزيرة الشتاء الماضي، وفقاً للتقديرات، فإن المياه الجوفية في أربيل لا تزال في مرحلة الجفاف".

وأكّد خوشناو في مؤتمرٍ صحفي اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني "خصّص 20 مليار دينار لحل مشكلة نقص المياه في المحافظة".

كما وجّه محافظ أربيل الشكر لـ مسرور بارزاني على المشاريع التي اعتمدها والمكوّنة من حفر آبار مياه وإصلاح بعضها.

وقال: "تم الانتهاء من بناء سد (جَمَرْكه) واكتمال 40% من سد (جومسبان)، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لسدِّ (بستورا) الذي يساهم في حماية المياه الجوفية بمحافظة أربيل".

في غضون ذلك، لفت خوشناو إلى أن مواطني أربيل "لم يتعاونوا في مسألة الحفاظ على المياه وعدم هدره"، وقال: "قضية المياه قضية إنسانية ويجب معالجتها".

وأشار محافظ أربيل إلى أنه "سيُصدر إرشادات منع إهدار المياه في الأيام القادمة، وستتخذ إجراءات قانونية ضد المخالفين".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وضع أمس السبت، حجر الأساس لسد بستورة في محافظة أربيل.

جاء ذلك، ضمن خطة التشكيلة الحكومية التاسعة لبناء عدة سدود في أجزاءٍ مختلفة من الإقليم، كجزءٍ من استراتيجيتها وخطتها لضمان الأمن المائي.

وتواجه محافظة أربيل نقصاً في المياه أكثر من أية منطقة أخرى في إقليم كوردستان، لا سيما بعد جفاف 300 بئر العام الماضي.