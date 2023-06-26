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هزّة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب عدة مناطق في دهوك

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مدينة دهوك
مدينة دهوك
کوردستان زلزال دهوك

أربيل (كوردستان 24)- تعرّضت محافظة دهوك بإقليم كوردستان عند حدود الساعة 9:45 من صباح اليوم الاثنين، لزلزالٍ بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر.

وقال مراسل كوردستان 24، أن أهالي عقرة والعمادية وبَردَرَش وسيميل وكاني ماسي التابعة لمحافظة دهوك شعروا بالزلزال الذي وقع على عمق كيلو مترين تحت الأرض.

ووفق مراسل كوردستان 24 بمحافظة دهوك، كان مركز الزلزال في منطقة العمادية.

ولم تصدر دائرة الأرصاد الجوية والزلازل بإقليم كوردستان أي بيانٍ رسمي بشأن الزلزال حتى لحظة نشر الخبر.

 

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