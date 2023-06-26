7 مليارات دولار إيرادات العراق النفطية خلال شهر

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة النفط يوم الاثنين، ان مجموع صادراتها النفطية والايرادات المتحققة لشهر آيار الماضي تجاوزت 7 مليارات دولار.

وأفادت إحصائية صادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بأنه "بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 102 مليون و463 الفاً و387 برميلاً، بإيرادات بلغت 7 مليارات و324 مليوناً و641 ألف دولار.

وأكدت ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 102 مليون و206 الاف و413 برميلاً، فيما كانت الكميات المحملة من المستودعات الى الأردن 256 الفاً و974 برميلاً.

وأشارت الوزارة الى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 71.485 دولاراً، وان الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 39 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".