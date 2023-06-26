دهوك تتوقع استقبال أكثر من 100 ألف سائح خلال ايام العيد

أربيل (كوردستان24)- قالت دائرة السياحة في محافظة دهوك يوم الاثنين، انها تتوقع أن يصل عدد السائحين الى المحافظة خلال أيام عيد الأضحى، الى أكثر من 100 ألف سائح.

وقال مدير دائرة السياحة في دهوك خيري علي، في مؤتمر صحفي، إن "قد تم إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة في المواقع السياحية استعداداً لاستقبال السياح خلال أيام عيد الأضحى المبارك".

وتوقع علي أن "يصل عدد السياح إلى أكثر من 100 ألف سائح من محافظات الوسط والجنوب خلال أيام العيد إلى المناطق السياحية في محافظة دهوك".

وأكد "تشكيل لجان من قبل دائرة السياحة لتفقد ومراقبة المواقع السياحية وضمان تقديم الخدمات الجيدة للسائحين".

ونشط القطاع السياحي في إقليم كوردستان خلال الأعوام القليلة الماضية خصوصا خلال فترات الأعياد، وذلك نتيجة استقرار أوضاع الإقليم الأمنية، والتسهيلات التي تقدمها حكومة الإقليم للسياح.

وتتوافد المجموعات السياحية عادة بحافلات كبيرة من محافظات وسط وجنوب العراق للتمتع بطبيعة كوردستان الخلابة وهربا من درجات الحرارة المرتفعة، بالتنسيق مع شركات السياحة في إقليم كوردستان.