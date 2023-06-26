سیاسة

بوتين يعرض على مقاتلي فاغنر الالتحاق بالجيش أو "الذهاب إلى بيلاروسيا"

author_image سوار أحمد
العالم بوتين فاغنر بيلاروسيا

أربيل (كوردستان24)- عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مقاتلي مجموعة فاغنر المسلحة الالتحاق بالجيش أو "الذهاب إلى بيلاروسيا".

 وجاء ذلك في تصريح له الاثنين، بعد يومين على تمرد مسلح تم إحباطه نفذته مجموعة فاغنر شبه العسكرية.

وفي وقت سابق أعلنت وسائل الإعلام الرسمية الروسية أن الرئيس بوتين سيدلي "بسلسلة تصريحات مهمة".

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف كما نقلت عنه وكالة "تاس" للأنباء "ننتظر إعلانا هذه الليلة من فلاديمير بوتين من الكرملين". وبث التلفزيون الرسمي شريطا إخباريا يقول إن التصريح سيكون "قريبا".

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