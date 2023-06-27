سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ جميع المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك

author_image سوار أحمد
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني عيد الاضحى تهنئة

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 27 حزيران (يونيو) 2023، عموم المسلمين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وفيما يلي نص التهنئة:
مع إطلالة عيد الأضحى المبارك، أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى كافة المسلمين في إقليم كوردستان والعراق والعالم، وأخص بالذكر البيشمركة البواسل وقوى الأمن الداخلي وعوائل الشهداء وذوي المؤنفلين الأكارم، متمنياً للجميع قضاء عطلة العيد بأجواء مفعمة بالطمأنينة والسرور.
وفي هذه المناسبة البهيجة، نأمل أن تتجلى كل معاني التكاتف والتسامح، وأن يكون عيداً عامراً بالخير واليمن والبركات، كما نتمنى أن يكون فرصة لتعزيز تقدم وطننا ورفعته، وأن يسود السلام والاستقرار في منطقتنا والعالم بأسره.

عيدكم مبارك، وحفظ الله كوردستان.

مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان

 27 حزيران 2023

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