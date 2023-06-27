موسكو تقرر "وقف الملاحقات" في حق مجموعة فاغنر وبوتين يشيد بالجيش الروسي

أربيل (كوردستان24)- أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب الثلاثاء بالجيش الروسي، وشكر الجنود الذين منعوا وقوع "حرب أهلية".

ومن جهتها، قالت السلطات الروسية إنها أسقطت الملاحقات في حق مجموعة فاغنر المسلحة بقيادة يفغيني بريغوجين التي أحدث تمردها نهاية الأسبوع الماضي، بلبلة في الكرملين.

فيما اعتبر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الثلاثاء أن التوتر الذي كان قائما منذ فترة بين الجيش الروسي ومجموعة فاغنر لم يعالج كما يجب.

وفي خطاب ألقاه في ساحة بمجمع الكرملين الثلاثاء وأمام نحو 2500 من أفراد قوات الأمن والحرس الوطني والجيش، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن شعب روسيا وقواتها المسلحة وقفا كتفا لكتف أمام التمرد الفاشل لمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يوم السبت وشكر الجنود لمنعهم وقوع "حرب أهلية".

كما أكد الرئيس الروسي أنه ما من جندي روسي يشارك في العمليات في أوكرانيا أعيد إلى روسيا لوقف تمرد مجموعة فاغنر.

هذا، وكان وزير الدفاع سيرغي شويغو من بين الحضور أثناء خطاب الرئيس الروسي، علما أن إقالته كانت من بين مطالب مقاتلي فاغنر أثناء تمردهم وزحفهم نحو موسكو.

كما طلب فلاديمير بوتين من الحضور الوقوف دقيقة صمت حدادا على طيارين روس لقوا حتفهم أثناء التمرد.