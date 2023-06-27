سیاسة

مكافحة الألغام في اربيل تدعو السياح إلى عدم الاقتراب من المناطق الخطيرة

author_image سوار أحمد
کوردستان مكافحة الألغام اربيل السياح

أربيل (كوردستان24)- دعت المديرية العامة لمكافحة الألغام في أربيل يوم الثلاثاء 27 حزيران 2023، المواطنين إلى تجنب قصد الأماكن الخطيرة بغرض السياحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأفادت المديرية في بيان "بمناسبة عيد الأضحى، نسترعي انتباه المواطنين في محافظة أربيل وإدارة سوران المستقلة، إلى عدم الاقتراب من المناطق الخطيرة والملغومة خلال السياحة والسفر لقضاء عطلة العيد، والحرص على حماية أرواحهم وسلامة أهاليهم".

وطالبت المواطنين بالاتصال المباشر بالخط الساخن للمديرية 182 المفتوح مجاناً على مدار اليوم، في حال وجود أي خطر يتعلق بالألغام والمتفجرات والمخلفات الحربية، بغرض أخذ الإرشادات والإبلاغ عن تلك الحالات.

ولفتت إلى أن فرق الطوارئ والخبراء في مجال رفع الألغام والمتفجرات في حالة تأهب لمساعدة المواطنين في حال حدوث أي طارئ.

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