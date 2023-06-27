الرئيس بارزاني يوجه رسالة تهنئة لعموم المسلمين بمناسبة حلول عيد الاضحى

أربيل (كوردستان24)- هنأ الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء 27 حزيران (يونيو) 2023، عموم المسلمين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وفيما يلي نص التهنئة:

بسم الله الرحمن الرحيم

أتقدم بالتهنئة لجميع المسلمين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأهنئ عوائل الشهداء الأبرار والبيشمرگه الأبطال وكل الأحبة من أبناء كوردستان.

وفي هذه المناسبة المقدسة ، أسأل الله أن يمنّ بالبركات والأمان على كل شعب كوردستان. وآمل أن تحمل معها هذه المناسبة الاستقرار والوحدة لمنطقتنا والعالم كله.

عيدكم سعيد ومبارك.

مسعود بارزاني

٢٧ حزیران ٢٠٢٣‎