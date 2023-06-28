صادق: الاستقرار في كوردستان مكّن مختلف الطوائف من العيش بالإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أوضح وزير الأوقاف والشؤون الدينية بإقليم كوردستان، بشتيوان صادق، أن الاستقرار الموجود في كوردستان مكّن أكثر من مليون شخص من مختلف الطوائف العيش بسلام بالإقليم.

وقال في مؤتمرٍ صحفي اليوم الأربعاء: "لم تتردّد حكومة الإقليم في خدمة شعب كوردستان خلال الماضي، وستواصل القيام بذلك مستقبلاً".

وأضاف: "الحكومة هي ملكٌ للشعب الكوردستاني، وستخدمه دون تمييز بحسب الفرص المتاحة لها".

واعتبر صادق أن "الاستقرار الذي يتمتّع به الإقليم أدى إلى تواجد أكثر من مليون شخص من مختلف الطوائف في كوردستان".

مؤكّداً أن ذلك، دليلٌ على أن الشعب الكوردستاني "يقدّر ثقافة التعايش وقبول الآخر".

في سياقٍ متصل، أشار وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وهو أيضاً عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، إلى أن الديمقراطي "يؤمن دائماً بإمكانية زيادة إنجازات كوردستان من خلال الوحدة والتكاتف".

وقال: "يمكننا من خلال ذلك، ضمان حقوق الشعب الكوردستاني في بغداد، وفقاً للدستور العراقي".

وأضاف: "التقى الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني قبل عيد الأضحى، وبالطبع النقاط المشتركة بيننا هي أكثر بكثير من النقاط الخلافية، لكن بالنهاية يجب حل مشاكلنا".

وبشأن المشاركة في الانتخابات العراقية المقبلة، قال صادق: "حتى الآن لم يقرر الحزب الديمقراطي الكوردستاني كيفية المشاركة في انتخابات المحافظات ضمن مناطق الصراع".