صحة كوردستان تكشف عن عدد حالات الإصابة بالحمى النزفية في الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- كشفت وزارة الصحة بإقليم كوردستان عن وجود 12 حالة إصابة مؤكّدة بالحمى النزفية، و5 حالات وفاة، من بين 25 حالة اشتباه في الإقليم.

وقال وزير الصحة سامان برزنجي، "هذا المرض له خصوصية، خاصةً ونحن في أيام عيد الأضحى والكثير من المواطنين ينحرون الذبائح".

مؤكّداً أن الوزارة "أصدرت تعليمات إرشادات لاتباعها أثناء ذبح الأضاحي بطريقةٍ صحية ضمن الأماكن المحددة بإشرافٍ صحي وبيطري".

وأوضح برزنجي في مؤتمرٍ صحفي خلال جولةٍ ميدانية إلى مستشفى طوارئ أربيل، الأربعاء، أن زيارتهم تلك "تهدف لمراقبة حالة المرضى عن كثب وكيفية تلقي العلاج ".

في غضون ذلك، وصف وزير الصحة الحمى النزفية بـ "المرض المروّع" وأشار إلى وجود حالات اشتباه يومية، داعياً جميع مواطني الإقليم إلى عدم ذبح أضاحيهم في المنزل.

وقال: "في إقليم كوردستان، هناك 12 حالة مؤكّدة من بين 25 حالة اشتباه، توجد حالتا اشتباه في مستشفى طوارئ أربيل، إحداها إصابة مؤكّدة، ولسوء الحظ لدنيا 5 وفيات".

وأضاف: "هناك نسبة عالية للإصابة بهذا المرض قد تصل للوفاة في بعض الأحيان، ونخشى أن تنتشر الحالات وتزداد، لأن العدد مرتفع في المحافظات العراقية".

وأشار إلى وجود "أكثر من 700 حالة اشتباه في تلك المحافظات" التي لم يفصح عن أسمائها، لافتاً إلى "وجود 261 حالة مؤكّدة، و61 حالة وفاة".