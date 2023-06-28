الرئيس البيلاروسي يؤكد أنه نصح بوتين بعدم "تصفية" بريغوجين

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنه نصح نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعدم "تصفية" رئيس مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين ردا على ما وصفه الكرملين بأنه تمرد يدفع روسيا نحو حرب أهلية.

وأضاف لوكاشينكو أن جيش بلاده يمكن أن يستفيد من خبرة قوات فاغنر التي تتمتع بحرية اختيار الانتقال إلى البلاد الآن وفقا لاتفاق مع الكرملين.

وقال ألكسندر لوكاشينكو "نصحت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم التعجل في تصفية رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين".

وتوسطت بيلاروسيا لإيقاف تمرد مجموعة فاغنر الذي اعتبره الكرملين أنه هدد بدفع روسيا نحو حرب أهلية.

وتعهد بوتين في البداية بسحق التمرد الذي شبهه بالفوضى التي جرت في عام 1917 وأدت إلى الثورة البلشفية ثم حرب أهلية، ولكن بعد ذلك بساعات تم التوصل لاتفاق يسمح لبريغوجين وبعض مقاتليه بالذهاب إلى بيلاروسيا. وتوجه بريغوجين إلى بيلاروسيا قادما من روسيا الثلاثاء.

واستخدم لوكاشينكو وهو يتحدث عن حواره السبت مع بوتين تعبيرا في العامية الروسية معناه "تصفية".

ونقلت وسائل إعلام في بيلاروسيا عن لوكاشينكو القول في اجتماع لمسؤولين في جيش بلاده وصحافيين الثلاثاء "اقترحت على بوتين ألا يتعجل. وقلت له لنتحدث مع بريغوجين، ومع القيادات لديه، ليرد قائلا إنه لا فائدة من هذا وإنه (بريغوجين) لا يرد حتى على الهاتف، لا يريد التحدث لأحد".

واستخدم بوتين التعبير نفسه في عام 1999 عند التحدث عن المسلحين الشيشان، وتعهد بأن تتم "تصفيتهم في الخلاء"، في تصريحات صارت شعارا منتشرا على نطاق واسع لتوضيح مدى صرامة شخصيته.

ولم يصدر أي تعليق بعد من الكرملين على تصريحات لوكاشينكو، التي تعطي لمحة دقيقة نادرة عن المحادثات داخل الكرملين في وقت تقف فيه روسيا، وفقا لرواية بوتين نفسه، على شفا اضطرابات لم تشهدها منذ عقود.