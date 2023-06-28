سياحة أربيل: استكملنا كافة الاستعدادات لاستقبال السياح ومئات الفنادق في خدمتهم

أربيل (كوردستان24)- اعلن المدير العام للسياحة في أربيل ناريمان فاضل، اليوم الأربعاء 28 حزيران 2023، استكمال كافة الاستعدادات لاستقبال السياح، مؤكدا أن مئات الفنادق والموتيلات في خدمة الزوار.

وقال ناريمان فاضل، لكوردستان 24، انه تم اجراء كافة الاستعدادات لاستقبال السياح، وأضاف: "هناك 287 فندقا و 85 موتيلا لاستقبال السياح.

وأضاف، إنه منذ الأسبوع الماضي، زار ما يقارب 24 ألف سائح أربيل ومناطقها السياحية، متوقعا أن ترتفع أعداد السياح خلال الأيام المقبلة، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة في معظم المناطق العراقية.

وتوقعت هيئة السياحة في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء، دخول 750 الف سائح الى الإقليم، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

من جهته أعلن محافظ اربيل اوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي، دخول 100 الف سائح من وسط وجنوب العراق الى عاصمة إقليم كوردستان، أربيل.

وأكد خوشناو "إتمام الاستعدادات كافة لاستقبال السائحين من حيث المطاعم والفنادق والخيم السياحية".

وتوقع المحافظ أن تبلغ أعداد الزوار أكثر من 250 الف سائح، خلال أيام العيد.

من جهة أخرى توقعت هيئة السياحة في اقليم كوردستان، دخول 750 الف الى مناطق كوردستان السياحية خلال أيام العيد.