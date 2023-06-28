سیاسة

سياحة أربيل: استكملنا كافة الاستعدادات لاستقبال السياح ومئات الفنادق في خدمتهم

author_image سوار أحمد
کوردستان السياحة اربيل

أربيل (كوردستان24)- اعلن المدير العام للسياحة في أربيل ناريمان فاضل، اليوم الأربعاء 28 حزيران 2023، استكمال كافة الاستعدادات لاستقبال السياح، مؤكدا أن مئات الفنادق والموتيلات في خدمة الزوار.

وقال ناريمان فاضل، لكوردستان 24، انه تم اجراء كافة الاستعدادات لاستقبال السياح، وأضاف: "هناك 287 فندقا و 85 موتيلا لاستقبال السياح.

وأضاف، إنه منذ الأسبوع الماضي، زار ما يقارب 24 ألف سائح أربيل ومناطقها السياحية، متوقعا أن ترتفع أعداد السياح خلال الأيام المقبلة، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة في معظم المناطق العراقية.

وتوقعت هيئة السياحة في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء، دخول 750 الف سائح الى الإقليم، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

من جهته أعلن محافظ اربيل اوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي، دخول 100 الف سائح من وسط وجنوب العراق الى عاصمة إقليم كوردستان، أربيل.

وأكد خوشناو "إتمام الاستعدادات كافة لاستقبال السائحين من حيث المطاعم والفنادق والخيم السياحية".

وتوقع المحافظ  أن تبلغ أعداد الزوار أكثر من 250 الف سائح، خلال أيام العيد.

من جهة أخرى توقعت هيئة السياحة في اقليم كوردستان، دخول 750 الف الى مناطق كوردستان السياحية خلال أيام العيد.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف