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العثور على أشلاء يرجح أن تكون بشرية في حطام الغواصة "تايتن"

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العالم تايتن غواصة سياحية حطام المحيط الاطلسي سفينة تايتانيك خفر السواحل

أربيل (كوردستان24)- عثر على أشلاء "يرجح أنها بشرية" في حطام غواصة سياحية اختفت وعلى متنها خمسة أشخاص في شمال المحيط الأطلسي قرب حطام سفينة تايتانيك على ما أعلن حفر السواحل الأميركون في بيان.

وقال الكابتن جايسن نوباور الذي يدير التحقيق بشأن الحادث في خفر السواحل الأميركيين إن هذه الأشلاء "جمعت بعناية في الحطام في موقع الحادث" وستخضع للتحليل مع حطام الغواصة ما قد يوفر "عناصر أساسية لفهم أسباب المأساة".

وكانت الغواصة "تايتن" الصغيرة البالغ طولها 6,5 أمتار تقريبا والتابعة لشركة خاصة، نزلت في 18 حزيران/يونيو في رحلة لاستكشاف حطام سفينة "تايتانيك" وكان ينبغي أن تعود إلى السطح بعد سبع ساعات لكن الاتصال معها فقد بعد أقل من ساعتين على انطلاقها.

وبوشرت عملية انقاذ واسعة في محاولة لاغاثة الركاب لكن تبين لاحقا أن الغواصة تعرضت "لانفجار داخلي كارثي" بعيد بدء رحلتها ما أدى إلى مقتل الرجال الخمسة فيها على الفور.

وعثر على حطام الغواصة في قعر البحر على بعد حوالى 500 متر من "تايتانيك" على عمق حوالى أربعة آلاف متر وانتشل من المياه الأربعاء ونقل إلى سانت جون في مقاطعة نيوفاوندلاند في شرق كندا.

وسينقل بعد ذلك في سفينة لخفر السواحل الأميركيين إلى مرفأ في الولايات المتحدة ليتمكن المحققون من تحليلها.

وبوشرت تحقيقات عدة في كندا والولايات المتحدة لتحديد ملابسات الحادث.

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