بريطانيا تصدر قرارها بشأن خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا

أربيل (كوردستان24)- قضت محكمة الاستئناف البريطانية اليوم، الخميس 29 من حزيران، بعدم قانونية خطة الحكومة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، شرقي إفريقيا.

جاء ذلك بعد طعن طالبي لجوء من سوريا والعراق ودول أخرى، بقرار المحكمة العليا في لندن، والذي شرّع هذه الخطوة في وقت سابق.

وتعتزم الحكومة البريطانية، بموجب اتفاق أُبرم العام الماضي، إرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء، الذين يصلون إلى شواطئها، في رحلة تمتد أكثر من 6400 كيلومتر إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وأصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قراراً عرقل في اللحظات الأخيرة أول رحلة مزمعة لترحيل طالبي اللجوء، العام الماضي، وأمرت المحكمة بمنع ترحيل أي طالب لجوء لحين انتهاء الإجراءات القضائية في بريطانيا.

وكانت المحكمة العليا في لندن قد قضت في ديسمبر بمشروعية سياسة الترحيل لكن عدداً من طالبي اللجوء من عدة بلدان ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان طعنوا في القرار.

ويعتبر سوناك خطة الترحيل أساسية لردع طالبي اللجوء الذين يصلون من أوروبا.

وقالت الحكومة في الأسبوع الحالي في أول تقييم اقتصادي تفصيلي للسياسة إن كل طالب لجوء يجري ترحيله إلى رواندا سيتكلف 169 ألف جنيه إسترليني (213 ألفا و450 دولارا) في المتوسط.

ويقول منتقدو التشريع إن سياسات الحكومة تهدف إلى حشد الدعم السياسي ولن تحل المشكلات الأساسية.

ويضيفون أنه لا توجد حالياً مسارات قانونية لمعظم طالبي اللجوء الذين يفرون من الحروب أو الاضطهاد لطلب اللجوء لدخول بريطانيا، ولذا يرى الكثير منهم أن ركوب القوارب الصغيرة الخطرة هو الخيار الوحيد.

وفي العام الماضي وصل عدد قياسي بلغ 45755 شخصاً إلى بريطانيا في قوارب صغيرة عبر القنال الانجليزي، معظمهم من فرنسا. ووصل 11 ألفاً منذ بداية العام الجاري حتى الآن في معدل مماثل للنصف الأول من عام 2022.