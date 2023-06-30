صحة وبیئة

أكثر من 100 حالة وفاة بسبب موجة حر

author_image مظفر مزوري
العالم المكسيك وفيات درجات الحرارة الطقس حر شديد ضربات الشمس الجفاف

أربيل (كوردستان24)- توفي 104 أشخاص في المكسيك بين 12 و25 يونيو بسبب موجة حر شديد ضربت الشمال الصحراوي والعاصمة، على ما أعلنت الحكومة.

وسُجل العدد الأكبر من الضحايا (64) في ولاية نويفو ليون الصناعية (شمال شرق) على حدود تكساس، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس الخميس.

وسُجّلت درجة حرارة قياسية بلغت 49 درجة في ولاية سونورا (شمال غرب)، وفق المصدر نفسه.

في هذا الوقت من العام، يتراوح عادة متوسط الحرارة بين 30 و45 درجة.

وتُعتبر ضربات الشمس والجفاف سبب معظم الوفيات.

واعتبارا من الأول من يوليو، يُتوقع أن تؤثر موجة حر جديدة على البلاد البالغ عدد سكانها 127 مليون نسمة.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف