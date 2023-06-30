استمرار الاحتجاجات في فرنسا وحملة اعتقالات واسعة تطال المئات

أربيل (كوردستان24)- استمرت أعمال الشغب في عدة مناطق فرنسية الخميس لليلة الثالثة على التوالي وطالت مباني ومرافق عامة، على خلفية مقتل قاصر برصاص شرطي الثلاثاء في نانتير بضواحي باريس.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان أنه تم توقيف 667 شخصا ليل الخميس في أحداث أعادت إلى الذاكرة اضطرابات 2005.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية الجمعة عن إصابة 249 شرطياً ودركياً في أعمال شغب ليل الخميس/ الجمعة.

وأوضح المصدر نفسه أن السلطات نشرت 40 ألف عنصر من قوات الأمن على كامل الأراضي الفرنسية من بينهم خمسة آلاف في باريس.

كذلك أوقف 667 شخصاً ليلاً مع استمرار الاضطرابات لليلة الثالثة على التوالي، وقد شملت أعمال نهب وتخريب ممتلكات عامة، على ما أعلن وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان.

واعتذر الشرطي، الذي أطلق النار على نائل صباح الثلاثاء، لأسرة الصبي.

ووجهت السلطات للشرطي تهمة القتل العمد، وهو رهن الاعتقال حاليا.