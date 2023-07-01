سياحة دهوك: أكثر من 60 ألف سائح زاروا المحافظة في عطلة العيد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية السياحة في دهوك، السبت، أن أكثر من 60 ألف سائح عراقي زاروا المناطق السياحية بالمحافظة خلال أيام العيد الثلاثة الماضية.

وقال مدير السياحة، خيري علي آسو: "إن أكثر من 60 ألف سائح من مناطق بجنوب العراق ووسطه، زاروا محافظة دهوك خلال عطلة عيد الأضحى حتى أمس الجمعة".

وتوقّع "آسو" ارتفاع أعداد السياح في مقاصف ومنتزهات دهوك "إلى أكثر من 100 ألف سائح بحلول الـ 8 من يوليو تموز الجاري".

واعتبر مدير سياحة دهوك أن هذا العدد الكبير من السائحين "كان له تأثير كبير في حركة الأسواق بالمحافظة".

وقال: "أجرينا جولةً ميدانية لأماكن الجذب السياحي بـ (عقرة- العمادية- سيميل ومدن أخرى) للوقوف عند آراء السائحين وانطباعاتهم".

وتابع: "عملنا على حلِّ مشكلة الازدحام في أماكن الاصطياف، بإنشاء عددٍ من الفنادق وأماكن إقامة السائحين بمحافظة دهوك".

في غضون ذلك، دعا مدير سياحة دهوك المستثمرين إلى المشاركة في حل مشكلة المبيت، معتبراً ذلك "ذو فائدة على المستثمرين وحكومة الإقليم في آنٍّ معاً".

وكان المتحدث باسم الهيئة العامة للسياحة في إقليم كوردستان، إبراهيم عبد المجيد، توقّع خلال حديثٍ لـ كوردستان 24، ارتفاع أعداد السائحين الداخلين للإقليم خلال عطلة العيد إلى أكثر من 300 ألف سائح.