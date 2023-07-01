تقرير: الخارجية الأميركية تنتقد طريقة بايدن وترامب بالانسحاب من أفغانستان

أربيل (كوردستان 24)- وجّه تقريرٌ لوزارة الخارجية الأميركية انتقادات لطريقة التعامل مع عملية الإجلاء الأميركية من أفغانستان في صيف 2021.

مشيراً إلى أن قرارات الرئيس جو بايدن وسلفه دونالد ترامب بالانسحاب من أفغانستان كان له تبعات على أمن وبقاء الحكومة الأفغانية السابقة المدعومة من واشنطن.

ويخلص التقرير إلى وجود أخطاء في إدارة بايدن للأزمة واستشرافها قبل وأثناء سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان.

عراقيل وفوضى:

ويقول التقرير إن المسؤولين عن عمليات إجلاء الأميركيين من أفغانستان واجهوا عراقيل بسبب غياب إدارة مركزية للأزمة، والغموض الذي اعترى مسألة اتخاذ القرار والرسائل العلنية المُلتبسة التي صدرت عن واشنطن آنذاك.

كما يلقي التقرير باللائمة على إدارة ترامب التي التزمت بسحب القوات من أفغانستان دون التخطيط لكيفية الاحتفاظ بوجود دبلوماسي في البلاد.

ويشير التقرير إلى عدة عوامل لشرح سبب الفوضى التي أعقبت انهيار حكومة الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، وفق الجزيرة نت.

موضّحاً أن جائحة كورونا حدّت من العمليات في السفارة الأميركية في كابل في الأشهر التي سبقت الانسحاب الأميركي، مما صعب إصدار التأشيرات الخاصة للأفغان.

كما يلقي باللائمة على إدارة ترامب التي التزمت بسحب القوات من أفغانستان دون التخطيط لكيفية الاحتفاظ بوجود دبلوماسي في البلاد.

ويكشف تقرير وزارة الخارجية كذلك عن وجود خطط للاحتفاظ ببعض القوات الأميركية في أفغانستان.

لكن تفاصيل ذلك والأسئلة بشأن قبول حركة طالبان بها لم تتحدد بشكل واضح بحلول الوقت الذي سقطت فيه العاصمة الأفغانية في أيدي طالبان منتصف أغسطس/آب 2021.

انتقادات واسعة:

وكان وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن قد وجه بإنجاز هذا التقرير عقب الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

وانتهى العمل على هذا التقرير الداخلي لوزارة الخارجية قبل أكثر من عام، لكنّه نُشر أمس الجمعة عشية عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة بمناسبة العيد الوطني في الرابع من يوليو/تموز.

وقد تعرض البيت الأبيض لانتقادات واسعة من داخل البلاد وخارجها جراء طريقة إدارة ملف الانسحاب العسكري وعملية الإجلاء من أفغانستان، وهو الانسحاب الذي خلف مقتل 13 عسكرياً أميركياً أثناء عمليات الإجلاء.

وسيطرت حركة طالبان في الـ 15 آب اغسطس 2021 على أفغانستان بالكامل تقريباً، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أميركي اكتملت نهاية الشهر ذاته.