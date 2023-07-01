أمن

دبلوماسيون روس يغادرون رومانيا بطلبٍ من بوخارست

منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، طردت رومانيا العديد من الدبلوماسيين الروس للاشتباه بممارستهم التجسّس
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مبنى السفارة الروسية في العاصمة الرومانية "بوخارست" (رويترز)
مبنى السفارة الروسية في العاصمة الرومانية "بوخارست" (رويترز)
الشرق الاوسط بوخارست رومانيا السفارة الروسية

أربيل (كوردستان 24)- من المتوقّع أن يغادر 40 دبلوماسياً وموظفاً في السفارة الروسية بـ رومانيا إلى بلدهم، بعد تدهور العلاقات بين موسكو وبوخارست في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأعلنت الحكومة الرومانية، اليوم السبت، أنها طلبت من الدبلوماسيين والموظفين الروس مغادرة البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية الرومانية، في بيان، بأن أحد عشر دبلوماسياً و20 فرداً من الطاقم التقني والإداري ترافقهم عائلاتهم "سيغادرون البلاد بواسطة طائرة مدنية تابعة لشركة طيران روسية".

مؤكّدةً أنّ القرار "يعكس المستوى الراهن للعلاقات الثنائية" التي قلّصتها رومانيا إلى حدّ بعيد "بعدما باشرت موسكو حربها العدوانية على أوكرانيا".

ونشرت وسائل إعلام رومانية صوراً لطائرة من طراز ايليوشين ايل-96 تحط على مدرج مطار بوخارست، وسط توقعات بأن تقل هذه الطائرة طاقم السفارة الروسية.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، طردت رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، العديد من الدبلوماسيين الروس للاشتباه بممارستهم التجسّس، على غرار دول أوروبية أخرى.

 

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