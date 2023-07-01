وزير الصدر يوجه بطاقة شكر لوسائل إعلام محلية من بينها كوردستان24

أربيل (كوردستان 24)- وجه وزير الصدر المعروف بـ صالح محمد العراقي، مساء اليوم السبت، بطاقة شكر إلى عدد من وسائل الإعلام المحلية من بينها كوردستان24.

وجاءت بطاقة الشكر بعد أن غطت كوردستان24، التظاهرة التي شارك فيها الآلاف أمام مبنى السفارة السويدية في بغداد، يوم الجمعة، احتجاجاً على حرق القرآن الكريم من قبل مواطن سويدي من أصول عراقية.

وشارك الآلاف من اتباع التيار الصدري، يوم الجمعة، في تظاهرة أمام مبنى السفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد تنديداً بحرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة ستوكهولم.

وطالب المتظاهرون، وفق الشهود، بإغلاق السفارة السويدية في العراق وطرد السفير.

كما طالبوا حكومة السويد بإعادة العراقي سلوان موميكا (الذي أحرق نسخة من القرآن) وتسليمه للحكومة العراقية لمحاكمته وفق قانون البلاد ليكون رادعاً ضد المتجاوزين والمسيئين للقرآن الكريم.

وجاءت تظاهرة الجمعة، لليوم الثاني على التوالي أمام مبنى السفارة السويدية قرب المنطقة الخضراء، مرددين شعارات "نعم نعم للقرآن.. نعم نعم للإسلام، ولبيك يا الله، وكلا للإساءة للكتب السماوية" وهم يحملون بأيديهم نسخاً من القرآن الكريم.

والخميس، اقتحم محتجون باحة السفارة السويدية في العاصمة بغداد لفترة وجيزة، تنديداً بسماح ستوكهولم لمتطرف بإحراق نسخة من القرآن الكريم، عقب وقت قصير من دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره إلى التظاهر هناك.

والأربعاء، مزق سويدي من أصول عراقية يُدعى سلوان موميكا (37 عاماً)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحت الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي.

وهذه ليست الواقعة الأولى في السويد، حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم، ففي 21 كانون الثاني يناير الماضي، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة.​​​​​​​