اقتصاد

خبيرٌ اقتصادي: وزارة النفط العراقية و"سومو" لم تنجحا في مهامهما

لدى العراق القدرة على إنتاج خمسة ملايين برميل من النفط يومياً، لكن يمكنه أن يرفعه إلى سبعة ملايين
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تعبيرية
تعبيرية
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أربيل (كوردستان 24)- يخطّط العراق لزيادة إنتاجه من النفط إلى خمسة ملايين برميل يومياً، في وقتٍ يؤكّد خبيرٌ اقتصادي أن مشكلة البلاد ليست في الإنتاج، وإنما في التصدير.

وقال رئيس المنظمة الآسيوية للأبحاث الاقتصادية والخبير الاقتصادي والمالي، ضياء محسن، إن مشكلة العراق "ليست في إنتاج النفط، وإنما في عددٍ من القضايا الأخرى".

ومن بين تلك القضايا التي تحدّث عنها محسن، على سبيل المثال "تصدير النفط عبر تركيا والذي غالباً ما يسبب مشاكل وتوقف الصادرات، كما حدث مع صادرات النفط في إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان".

عاملٌ آخر أشار إليه رئيس المنظمة الآسيوية والمتعلّق بـ "طبيعة المناخ وأحوال الطقس، والذي يشكّل عقبة أمام عملية التصدير، وبالتالي خلق مشاكل في معدّلات صادرات النفط العراقي".

وقال في حديثٍ لـ كوردستان 24: "الاحتياطي العراقي من النفط ليس ضمن المستوى المطلوب، لسدِّ الفجوة في إنتاج النفط".

مؤكّداً في الوقت ذاته، أن العراق "قادر على زيادة الإنتاج متى شاء، من خلال الشركات".

وأضاف: "لدى العراق في الوقت الحالي، القدرة على إنتاج خمسة ملايين برميل من النفط يومياً، لكن يمكنه أن يرفعه إلى سبعة ملايين برميل".

في السياق ذاته، أشار الخبير الاقتصادي إلى وجود مشكلةٍ أخرى تواجه العراق، وهي منظمة أوبك وأوبك بلاس، اللتان لا تسمحان بزيادة إنتاج النفط، حفاظاً على توازن سوق النفط العالمي".

لافتاً إلى أن وزارة النفط العراقية وشركة سومو "لم تنجحا في مهامهما"، وعلى وجه الخصوص وزارة النفط التي "كان عليها أن تنشئ مصافي تكرير وتبيع منتجات نفطية، وليس فقط بيع الخام".

 

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