أمن

الداخلية العراقية تعاقب ضباطها البدناء بطريقةٍ خاصة!

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وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري
وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري
العراق عبد الأمير الشمري وزارة الداخلية

أربيل (كوردستان 24)- يبدو أن بعض الضباط البدناء في وزارة الداخلية العراقية سيتعرضون للعقوبة بطريقةٍ خاصة، بسبب زيادة وزنهم وعدم الاهتمام برشاقتهم.

فقد وجّه وزير الداخلية العراقية، عبد الأمير الشمري، باستبعاد الضباط المشمولين بالترقية لجدول تموز الحالي ممن لديهم زيادة في الوزن.

جاء ذلك، خلال اجتماعٍ لهيئة رأي الوزارة، أمس الاثنين، ترأسه الشمري، وفق تغريدةٍ لوزارة الداخلية العراقية عبر تويتر.

وقالت إن الشمري وجّه "باستبعاد الضباط المشمولين بالترقية لجدول تموز الحالي ممن لديهم زيادة في الوزن وفقاً لقانون اللياقة الصحية".

وسبق أن تعرّض الضباط البدناء في الجيش العراقي لموقفٍ مماثل، بعد أن خيّرتهم وزارة الدفاع في نوفمبر تشرين الثاني 2022، بين التقاعد وبين ترشيق أوزانهم.

وطالبت حينها الوزارة ضباطها البدينين بالالتزام باللياقة البدنية، محذرةً في الوقت ذاته من أن المترهلين منهم سيُحالون للتقاعد.

 

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