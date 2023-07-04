صحة وبیئة

محافظة أربيل تعتزم إنشاء ثلاث بحيراتٍ اصطناعية

من المقرّر أن تزوَّد البحيرات الثلاث بالمياه؛ إما من نهر "زيي" الكبير أو نهر "بستوره".
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ساحة النافورة المقابِلة لقلعة أربيل وسط المدينة
ساحة النافورة المقابِلة لقلعة أربيل وسط المدينة
کوردستان مياه أوميد خوشناو محافظة أربيل

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم محافظة أربيل تنفيذ مشروعٍ يتضمن إنشاء ثلاث بحيراتٍ اصطناعية سيكون لها فائدة على المدينة وضواحيها.

وقالت المحافظة في بيانٍ لها، الثلاثاء، إنها أنهت كافة التحضيرات الخاصة بالمشروع وأرسلته لرئاسة مجلس وزراء الإقليم للمراجعة والبت ببدء التنفيذ.

وأضاف البيان، أن هذا المشروع سبق أن خططت له محافظة أربيل خلال السنوات الماضية.

ومن المقرّر، بحسب البيان، أن تزوّد البحيرات الثلاث بالمياه؛ إما من نهر "زيي" الكبير أو نهر "بستوره".

وفي وقتٍ سابق، قرّرت حكومة إقليم كوردستان تنفيذ أكثر من 25 حوضاً لتخزين المياه ضمن محافظة أربيل، اتّخذت قراراً بشأن 21 منها، بينما وافقت على بدء تنفيذ 7 أحواض.

يأتي ذلك، بعد اجتماعٍ عقده مكتب محافظ أربيل في الثاني من يوليو تموز الجاري، ناقش خلالها المجتمعون مشكلة نقص المياه في المحافظة.

وشدّد محافظ أربيل أوميد خوشناو حينها، على ضرورة حل مشاكل المياه بالمدينة، ووجّه مديريتي المياه والصرف الصحي بالإسراع في تنفيذ المشاريع.

وأشار خوشناو إلى ضرورة حل جميع مشاكل المياه في كل مكان من المحافظة، سواء بحفر آبارٍ جديدة أو إصلاح القديمة منها وحل مشاكلها الفنية.

وتوجد في محافظة أربيل، بحسب الإحصائيات، أكثر من 1300 بئر، حُفِر 138 بئراً العام الفائت.

لكن مسؤولون في المحافظة يقولون أن أربيل تحتاج لآبارٍ جديدة للتخلص بشكلٍ نهائي من مشكلة نقص المياه.

 

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