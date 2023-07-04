الأمم المتحدة تعقد جلسة طارئة لمناقشة حرق نسخة من المصحف في السويد

أربيل (كوردستان24)- قال متحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء، ان من المقرر عقد جلسة طارئة هذا الأسبوع لمناقشة واقعة حرق نسخة من المصحف أمام مسجد في السويد.

ويأتي ذلك بناء على طلب من باكستان لمناقشة الأمر على نحو عاجل.

وقال باسكال سيم المتحدث باسم المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا في مؤتمر صحافي إن المناقشة حول تصاعد الكراهية ذات الدوافع الدينية ستعقد على الأرجح في وقت لاحق هذا الأسبوع. وأضاف قائلا للصحافيين إن باكستان طلبت مناقشة المسألة "نيابة عن الكثير من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي".

وقبيل هذا الإعلان، طلبت باكستان مناقشة حرق المصحف على نحو عاجل في المجلس.

وفي 28 حزيران/يونيو، قام رجل من أصول عراقية بإحراق صفحات نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الكبير الأربعاء، وذلك بعدما منحت الشرطة السويدية إذنا لتنظيم مظاهرة تزامنت مع عيد الأضحى.

وأثارت هذه الواقعة غضبا في العالم الإسلامي. واستنكرت تركيا، التي تعرقل انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي، على الفور فعلا "حقيرا ودنيئا".

كما أعرب البابا فرانسيس الاثنين عن "غضبه واشمئزازه" من حرق المصحف قائلا إن السماح بذلك أمر "مرفوض ومدان".