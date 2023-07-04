مجلس الوزراء الاتحادي يجتمع والسوداني يُصدر حزمة قرارات

أربيل (كوردستان24)- عقد مجلس الوزراء الاتحادي اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية السادسة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، حيث اصدر فيها الأخير حزمة قرارات.

وتم خلال الاجتماع بحث المواضيع والملفات العامة والأوضاع التي تخصّ الجوانب الاقتصادية والخدمية وسير تنفيذ البرنامج الحكومي.

وأشار السوداني إلى أن الشهور الستّة القادمة هي مدّة مفصلية في عمر الحكومة، ويجب المحافظة على زخم التنفيذ للبرنامج الحكومي، خاصة بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية ولثلاث سنوات.

ووجه السوداني الوزارات والأجهزة الحكومية بأن تتخذ إجراءات لتقليل الإيفادات، خاصة للوزراء والوكلاء، التي لوحظ ازديادها في الآونة الأخيرة وبما يؤثر على عمل الوزارات.

كما وجّه بأن يستمر عمل الملاكات القيادية في مواقع الواجب، حتى إلى ما بعد انتهاء الدوام الرسمي، وأن يتواجدوا في وزاراتهم للعمل ليلاً ونهاراً، وأن يرفعوا من قاموسهم قضية العطلة أو انتهاء الدوام.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة الاستماع للمواطنين من قبل المسؤولين، وهو ما سيدعم برنامج عمل الوزراء، ويسرّع في تحقيق الإنجازات، إلى جانب ضرورة الوقوف بوجه المبتزّين وفضحهم، الذين قد يظهرون بعناوين رسمية أو غير رسمية.

وتدارس المجلس الملفات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حزمة قرارات.