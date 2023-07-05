أمن

العبيدي: التنسيق بين بغداد وأربيل ضروري لمكافحة المخدرات وغسيل الأموال

خالد العبيدي: التنسيق الأمني يجب ألا يكون على مستوى محاربة الإرهاب فقط، بل على جميع المستويات
author_image Kurdistan24 اربیل
خالد العبيدي
خالد العبيدي
العراق خالد العبيدي المخدرات غسيل الأموال

أربيل (كوردستان 24)- أكّد وزير الدفاع العراقي السابق، خالد العبيدي، على ضرورة وجود تنسيقٍ عالٍ بين بغداد وأربيل، لقطع الطريق أمام تجارة المخدرات وغسيل الأموال.

وقال العبيدي، وهو حالياً عضو في البرلمان العراقي: "يجب أن يكون هناك تنسيقاً أمنياً على مستوى رفيع بين إقليم كوردستان وبغداد، لأن هناك قضية مهمة وهي المخدرات وغسيل الأموال والعديد من القضايا الأخرى".

وأشار في حديثٍ لـ كوردستان 24: "كان هناك تنسيقاً جيداً للغاية بين بغداد وأربيل خلال محاربة تنظيم داعش، خاصةً في المعارك التي جرت لتحرير الموصل".

وأضاف: "مكّن ذلك التنسيق بين القوات العراقية والبيشمركة من إقامة تعاونٍ مشترك واستخدام أراضي إقليم كوردستان لقتال التنظيم بدعمٍ من التحالف الدولي الذي لعب دوراً كبيراً".

وأوضح أن هناك تنسيقاً على مستوى عالي بين الإقليم والتحالف الدولي، وقال: "التنسيق الأمني ​​بالتأكيد مهم جداً إذا تحدثنا عن داعش الذي انتهى معه القتال، مع ذلك علينا مراقبة أمن الخلايا النائمة له".

وتابع: "التنسيق الأمني يجب ألا يكون على مستوى محاربة الإرهاب فقط، بل على جميع المستويات، وأعتقد أن هناك تعاوناً وتبادلاً للمعلومات الاستخباراتية بشكلٍ عام بين الجانبين".

 

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