البيشمركة والتحالف الدولي تجتمعان و"إصلاح البيشمركة" على طاولة البحث

أربيل (كوردستان24)- اجتمع اليوم الأربعاء 5 تموز 2023، وفد من قوات البيشمركة مع وفد من التحالف الدولي برئاسة رئيس مستشاري قوات التحالف في اقليم كوردستان جيم هنتر.

وضم وفد البيشمركة رئيس أركان قوات البيشمركة الفريق روكن عيسى عوزير ومستشار الوزارة ونائب رئيس اركان قوات البيشمركة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المستجدات بخصوص الإصلاح وإعادة الهيكلة في وزارة البيشمركة، وتبادل الطرفان الآراء بخصوص تنفيذ النقاط المتفق عليها بين الجانبين.

وأعدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا في شهر تشرين الثاني نوفمبر 2018 مشروعا لإصلاح وزارة البيشمركة يتألف من 35 نقطة، يهدف لتوحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي وإعادة هيكلة قوات البيشمركة.

ووافق برلمان إقليم كوردستان على بنود الاتفاق، ويتم العمل على المشروع من قبل مجموعتين احداهما من وزارة البيشمركة والاخرى من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا.

والهدف الرئيسي للمشروع هو توحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي وإعادة هيكلة قوات البيشمركة.

وحاربت قوات البيشمركة تنظيم داعش لسنوات بدعم من قوات التحالف الدولي وتمكنت من دحره وتحقيق انتصارات كبيرة على التنظيم المتشدد.

وتتلقى البيشمركة تدريبات على يد مستشارين من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014.