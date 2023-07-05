سیاسة

بسبب "الطائرة الأوكرانية".. 4 دول تقاضي إيران أمام محكمة العدل الدولية

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان24)- أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، ان كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا تقاضي إيران أمامها، سعيا للحصول على تعويضات لعائلات ركاب الطائرة التي أسقطتها طهران في عام 2020.

وتقول هذه الدول إن إيران "انتهكت سلسلة من الالتزامات" بموجب اتفاقية الطيران المدني بإسقاطها طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم  PS752 بعد إقلاعها من طهران، ما أدى الى مقتل كل ركابها البالغ عددهم 176 شخصا.

بعد ثلاثة أيام على الحادث الذي وقع في 8 يناير 2020، اعترفت إيران بأنها أسقطت الطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800 "عن طريق الخطأ".

وكانت كل من كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة - التي كان عدد من رعاياها على متن الطائرة - أعلنت الشهر الماضي أنها ستقاضي إيران أمام محكمة العدل الدولية سعيا للحصول على تعويضات لعائلات الضحايا.

وطلبت هذه الدول من المحكمة أن "تأمر بدفع تعويضات كاملة عن كل أذى لحق بهم" وأن تجعل إيران تدفع "تعويضات كاملة لمقدمي الطلبات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا وعائلاتهم".

كما يتعين على إيران إعادة ممتلكات الضحايا والاعتراف علنا "بأعمالها غير المشروعة دوليا".

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