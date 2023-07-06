وفاة الموسيقار جان توماس

أربيل (كوردستان24)- توفي صباح اليوم الخميس 6 تموز 2023 الموسيقار جان توماس، بعد خضوعه لعملية جراحية صعبة.

وكان توماس منذ اوائل الثمانينيات من القرن الماضي مع فرقة "باواجى كوية" وفرقة "أربيل" الفنية، وألّف العديد من الالحان الاصيلة، وفي أولى مسؤولياته الفنية أصبح رئيساً لنقابة الفنانين، وخلال فترة خدمته نشر العديد من المقطوعات الفنية الموسيقية الخاصة التي كانت بمثابة تحفة فنية حديثة في مدينة كويسنجق.

ثم واصل مسيرته الفنية مع فرقة خانزاد وفرق غربية وفرقة السليمانية الفنية، وبصفته فناناً متمرساً وذو خبرة كبيرة تمكن من تأسيس جيل جديد من الموسيقيين في الوسط الفني ليكملوا مسيرة الفن والموسيقى.

اليوم وبعد سنوات طويلة من خدمة الفن والموسيقى وبسبب مرض خطير خضع لعملية جراحية في القلب، وتوفي على إثرها مودعاً الحياة والفن والموسيقى والفنانين.

ولد الفنان جان توماس عام 1947 في مدينة كويسنجق، وبدأ مشواره الفني مع الفرق الفنية الكوردستانية، وظهر نجمه في الوسط الفني كأحد أبرز الموسيقيين.

وعمل في الوسط الفني والموسيقى ما يقارب النصف قرن، وقام بتأليف العديد من الاغاني لفنانين من بينهم طاهر توفيق وفؤاد احمد والعديد من الفنانين الاخرين، بالاضافة الى إنشاء العديد من الفرق الفنية ومراكز تعليم الموسيقى.

ومن المقرر إقامة مراسم دفنه اليوم الخميس في كنيسة ماريو حنا، ليتم دفنه بعدها في مقبرة قضاء عينكاوا بمدينة أربيل.