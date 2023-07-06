صحة وبیئة

تسجيل أول إصابة بالحمى النزفية في قضاء جومان

author_image مظفر مزوري
کوردستان الحمى النزفية اربيل قضاء جومان مديرية الصحة حكومة كوردستان وزارة الصحة الاصابات الضحايا

أربيل (كوردستان24)- أعلن مدير صحة قضاء جومان عن تسجيل أول إصابة بالحمى النزفية في القضاء، مؤكداً أن المصاب يبلغ من العمر 35 عاماً وهو من سكان إحدى القرى التابعة لقضاء جومان.

وقال أحمد حسن مدير صحة جومان اليوم الخميس 6 تموز 2023 لكوردستان24 انه تم "تسجيل أول إصابة بالحمى النزفية في قضاء جومان".

وأضاف مدير الصحة "ان المصاب اسمه هيمن طه ويبلغ من العمر 35 عاماً، ويعمل جندياً في البيشمركة، وهو من سكنة قرية جوم دريژ التابعة لناحية سميلان في قضاء جومان".

وأكد أحمد حسن "ان المصاب بالرغم من أنه يعمل جندياً في صفوف قوات البيشمركة، إلا أنه يعمل جزاراً أيضاً".

وبحسب آخر الاحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان في 28 حزيران يونيو الماضي، فقد تم تسجيل 12 حالة إصابة بالحمى النزفية في كوردستان، توفي منهم خمسة أشخاص".

وأشارت إحصائية وزارة الصحة في كوردستان أن هناك 25 حالة مشتبه بإصابتها بالحمى النزفية في الاقليم".

ويُذكر ان هناك 700 حالة مشتبه باصابتها بالحمى النزفية في العراق، وأكثر من 261 مصاب بالحمى توفي منهم 61 شخصاً.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف