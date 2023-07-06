أربيل (كوردستان24)- أعلن مدير صحة قضاء جومان عن تسجيل أول إصابة بالحمى النزفية في القضاء، مؤكداً أن المصاب يبلغ من العمر 35 عاماً وهو من سكان إحدى القرى التابعة لقضاء جومان.

وقال أحمد حسن مدير صحة جومان اليوم الخميس 6 تموز 2023 لكوردستان24 انه تم "تسجيل أول إصابة بالحمى النزفية في قضاء جومان".

وأضاف مدير الصحة "ان المصاب اسمه هيمن طه ويبلغ من العمر 35 عاماً، ويعمل جندياً في البيشمركة، وهو من سكنة قرية جوم دريژ التابعة لناحية سميلان في قضاء جومان".

وأكد أحمد حسن "ان المصاب بالرغم من أنه يعمل جندياً في صفوف قوات البيشمركة، إلا أنه يعمل جزاراً أيضاً".

وبحسب آخر الاحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان في 28 حزيران يونيو الماضي، فقد تم تسجيل 12 حالة إصابة بالحمى النزفية في كوردستان، توفي منهم خمسة أشخاص".

وأشارت إحصائية وزارة الصحة في كوردستان أن هناك 25 حالة مشتبه بإصابتها بالحمى النزفية في الاقليم".

ويُذكر ان هناك 700 حالة مشتبه باصابتها بالحمى النزفية في العراق، وأكثر من 261 مصاب بالحمى توفي منهم 61 شخصاً.