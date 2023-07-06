الرئيس بارزاني يستقبل سفير بريطانيا لدى العراق

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس 6 تموز 2023 السفير البريطاني لدى العراق مايك برايسون ريتشاردسون، وبحثا العلاقات بين حكومة كوردستان والحكومة الاتحادية وضرورة حل القضايا العالقة بين الطرفين.

وقال مقر البارزاني في بيان له اليوم "نوقش في الاجتماع الذي حضرته القنصل البريطاني العام في كوردستان روزي كيف الوضع السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات بين حكومة كوردستان والحكومة الاتحادية وضرورة حل القضايا العالقة بينهما وكذلك انتخابات مجالس المحافظات في العراق".

وأشار البيان الى أنه "في جانب آخر من اللقاء، تم تبادل الاراء ووجهات النظر حول الوضع الداخلي في كوردستان، واتفق الجانبان على ضرورة إجراء انتخابات برلمان كوردستان دون أي عراقيل للحفاظ على الشرعية وتعزيز العملية الديمقراطية في كوردستان".

وكانت العلاقات بين كوردستان وبريطانيا إحدى أهم محاور الاجتماع.

وأضاف البيان "ان السفير البريطاني لدى العراق شدد على الصداقة والتحالف بين المملكة المتحدة وكوردستان، وكذلك اشار الرئيس بارزاني الى العلاقات طويلة الامد بين الشعب الكوردي والمملكة المتحدة، داعياً الى تعميق الصداقة والعلاقات بين الجانبين".

وأوضح البيان "ان السفير البريطاني مايك براسون الذي أكمل مهامه في العراق، ودع الرئيس بارزاني، بدوره شكر الرئيس بارزاني السفير البريطاني على جهوده وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة".