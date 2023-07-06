مدن عراقية ضمن قائمة لأعلى درجات الحرارة في العالم

أربيل (كوردستان24)- نشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الخميس، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة، وتم ضمنها تسجيل أربع مدن في العراق ضمن مناطق الأعلى في معدل درجات الحرارة في العالم.

وأفاد الجدول أن منطقة " الأهواز" في إيران سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 50 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة "ادرار" في دولة الجزائر وبواقع 49.5 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة مدينة "السنينة" في عمان وبواقع 49.3 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة "تيميون" في الجزائر رابعاً وبواقع 49.2 درجة مئوية، وجاءت منطقة " عين صالح" في الجزائر خامساً بدرجة حرارة بلغت 49.1 درجة مئوية.

ووفق الجدول أيضاً فإن منطقة "صافي اباد ديزفول" في إيران جاءت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 48.8 درجة مئوية، وجاءت منطقة "مطار البصرة الدولي" في البصرة، سابعاً وبدرجة حرارة بلغت 48.6 درجة مئوية، ثم جاءت منطقة " عبادان" في ايران ثامناً وبدرجة حرارة بلغت 48.4 درجة، كما جاءت مدينة "عمادية" في ايران تاسعاً وبدرجة حرارة 48.4 درجة مئوية، وجاءت منطقة " العمارة" في محافظة ميسان العراق عاشراً بدرجة حرارة 48 درجة مئوية، تليها منطقة " البصرة الحسين" في محافظة البصرة العراق في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 48 درجة مئوية، وجاءت منطقة "بسكرة" في الجزائر في المرتبة 12 بدرجة حرارة 48 درجة مئوية، وجاءت منطقة "كهنوج" في ايران بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 47.9 درجة مئوية، تليها محافظة "فهود" في عمان بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 47.8 درجة مئوية، تليها مدينة "بدرة" في واسط العراق بالمرتبة الاخيرة بدرجة حرارة 47.7 درجة مئوية.