صحة وبیئة

السليمانية تسجل أول إصابة بمرض الحمى النزفية

author_image سوار أحمد
کوردستان السليمانية الحمى النزفية

أربيل (كوردستان24)- أعلن مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي اليوم الخميس 6 تموز 2023، تسجيل أول إصابة بمرض الحمى النزفية.

وقال هورامي في مؤتمر صحفي، "للأسف، أظهرت التحليلات المختبرية المركزية تسجيل أول حالة اصابة بفيروس الحمى النزفية ضمن المناطق التابعة لمحافظة السليمانية".

وأضاف، ان الشخص المصاب امرأة، تبلغ من العمر 45 عاما، و تسكن في منطقة جوارقورنه التابعة لإدارة رابرين.

وأوضح أن المرأة المصابة تعمل في تربية الحيوانات، والفيروس انتقل لها عن طريق الحيوانات، مؤكدا أنه تم حجزها في المستشفى، وحالتها الصحية مستقرة حاليا، وقد تم اخضاعها للعلاج المتبع وسيتم حجزها لغاية تشافيها من المرض.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف