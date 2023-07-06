السليمانية تسجل أول إصابة بمرض الحمى النزفية

أربيل (كوردستان24)- أعلن مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي اليوم الخميس 6 تموز 2023، تسجيل أول إصابة بمرض الحمى النزفية.

وقال هورامي في مؤتمر صحفي، "للأسف، أظهرت التحليلات المختبرية المركزية تسجيل أول حالة اصابة بفيروس الحمى النزفية ضمن المناطق التابعة لمحافظة السليمانية".

وأضاف، ان الشخص المصاب امرأة، تبلغ من العمر 45 عاما، و تسكن في منطقة جوارقورنه التابعة لإدارة رابرين.

وأوضح أن المرأة المصابة تعمل في تربية الحيوانات، والفيروس انتقل لها عن طريق الحيوانات، مؤكدا أنه تم حجزها في المستشفى، وحالتها الصحية مستقرة حاليا، وقد تم اخضاعها للعلاج المتبع وسيتم حجزها لغاية تشافيها من المرض.