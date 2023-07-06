تويتر تهدّد بمقاضاة "ميتا" بسبب "ثريدز"

أربيل (كوردستان24)- هددت منصة تويتر باتخاذ إجراء قانوني ضد تطبيق "ثريدز" الذي أطلقته شركة "ميتا بلاتفورمز" واجتذب أكثر من 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة من إطلاقه.

وأفادت رويترز أن موقع "سيمافور" ذكر أن محامي تويتر أليكس سبيرو أرسل رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ يبلغه بهذه الخطوة.

وقال سبيرو في رسالته إن "تويتر ينوي تطبيق حقوق الملكية الفكرية الخاصة به بصرامة، ويطالب شركة ميتا باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية خاصة بتويتر أو غيرها من المعلومات السرية للغاية".

وأشار تقرير موقع "سيمافور" إلى أن سبيرو اتهم "ميتا" في رسالته بالاستعانة بموظفين سابقين في تويتر "مطلعين على أسرار تجارية لتويتر أو لا يزال بإمكانهم الوصول إليها وغيرها من المعلومات السرية للغاية".

ولم ترد "ميتا" و"سبيرو" على الفور على طلبات رويترز للتعليق.

وأطلقت شركة ميتا العملاقة المالكة لفيسبوك رسميا الأربعاء، تطبيق "ثريدز" الذي يرتكز على المنشورات النصية ويشكل منافسا جديا لتويتر، لكن مخاوف قانونية أرجأت عملية إطلاقه في أوروبا إلى وقت لاحق.

ويعد "ثريدز" أكبر تحد لتويتر وصاحبه إيلون ماسك الذي نجح حتى الآن في صد أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع المشابهة التي ظهرت مثل "بلو سكاي" و"ماستودون".

وبات "ثريدز" متوافرا في متجري آبل وبلاي ستور عند الساعة 23,00 ت غ، مع حسابات ناشطة عليه لمشاهير مثل شاكيرا وجاك بلاك إضافة إلى وسائل إعلام ومنصات مثل هوليوود ريبورتر وفايس وأيضا نتفلكس.

وكتب مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لميتا في أول منشور له على التطبيق الجديد "لنبدأ الآن. أهلا بكم في ثريدز".

ويعتمد التطبيق في انطلاقته على قاعدة المستخدمين الخاصة بانستغرام التي تتخطى ملياري حساب، ما يوفر عليه تحدي البدء من الصفر.