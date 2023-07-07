بدائل وخيارات صحية للحلويات

أربيل (كوردستان24)- أصبح تناول شيء حلو بعد الوجبة تقليدًا شائعًا؛ فبدءا من الحلويات محلية الصنع إلى الحلويات التي يتم شراؤها من المتجر، يصعب مقاومة الرغبة الشديدة في الحصول على الحلاوة، لكن هل تعلم أن الانغماس في الحلويات السكرية بانتظام يمكن أن يكون له آثار ضارة على صحتنا؟ لكن، لحسن الحظ، هناك بدائل صحية يمكن أن ترضي أسنانك دون المساس برفاهيتك.

وحسب اختصاصية التغذية الهندية بريا بانسال فان هناك 5 بدائل صحية للحلويات، وذلك وفق ما نشرموقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.

ووفقًا لمبادئ الايورفيدا، تلعب المذاقات الستة (الحلو والحامض والمالح واللاذع والمر والقابض) دورًا مهمًا في الحفاظ على التوازن بأجسامنا فـ"الوجبة التي تفتقر إلى المذاق الحلو قد تترك براعم التذوق لدينا غير راضية، ما يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول شيء حلو. إذ إن الوجبة الثقيلة أو الزيتية أو الحارة يمكن أن تخلق خللاً في الجسم، ما يؤدي إلى الرغبة في الطعم المعاكس (الحلو) لاستعادة التوازن".

هل تناول الحلويات بعد الوجبة يجعلك سمينا؟

غالبًا ما تكون الأطعمة الغنية بالسكريات المضافة كثيفة السعرات الحرارية وتفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية. ويمكن أن تؤدي إلى اختلال توازن الطاقة، حيث تستهلك سعرات حرارية أكثر مما تحرق، ما يؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت. ووفقًا لدراسة نشرتها جامعة أيوا للرعاية الصحية، يمكن أن تؤدي «الأسنان الحلوة» غير المنظمة إلى الإفراط باستهلاك الأطعمة السكرية والحالات الصحية المزمنة، مثل السمنة ومرض السكري من النوع 2.

الخيارات الصحية السكرية:

1- عصير قصب السكر (الجاجري)

مُحل تقليدي هندي بديل أكثر صحة للسكر المكرر، إنه مصنوع من عصير قصب السكر ويحتفظ بالمعادن الأساسية مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم، وتنصح بانسال بتناول قطعة صغيرة من الجاغري بعد الوجبة لإشباع رغباتك الشديدة في تناول الحلوى.

2. الشوكولاته الداكنة

وتذكر بانسال أن اختيار الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو (70 % أو أكثر) لأنها تحتوي على نسبة أقل من السكر وكميات أعلى من مضادات الأكسدة، يمكن أن يساعد بإرضاء أسنانك الحلوة مع توفير فوائد صحية محتملة مثل تحسين صحة القلب وتقليل الالتهابات.

3. الفواكه الطازجة

تعتبر الفواكه الطازجة خيارًا ممتازًا لإشباع رغباتك الحلوة. حيث توفر الفواكه مثل التوت والمانجو والتفاح السكريات الطبيعية والألياف ومجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن، استمتع بوعاء من الفواكه المشكلة أو سلطة فواكه بعد وجبتك.

4. الزبادي بالعسل

تبين بانسال أن اللبن الزبادي اليوناني المغطى برذاذ العسل يمكن أن يصنع حلوى لذيذة وصحية. الزبادي مليء بالبروبيوتيك، التي تعزز صحة الأمعاء، بينما يضيف العسل حلاوة طبيعية ومضادات الأكسدة.

5. الحلويات المكونة من التمر

التمر مُحل طبيعي ويمكن استخدامه كبديل صحي في الحلويات، و يمكنك صنع كرات أو مزج التمر مع المكسرات لصنع حلوى لذيذة صحية.