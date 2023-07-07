زيلينسكي في تركيا عشية مرور 500 يوم على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا

أربيل (كوردستان24)- يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اسطنبول نظيره التركي رجب طيب اردوغان الجمعة عشية مرور 500 يوم على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا ومع اقتراب موعد قمة حاسمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال زيلينسكي للصحافيين الخميس في براغ، "نحن بحاجة إلى الصدق في علاقاتنا" مع حلف شمال الأطلسي. وأضاف أن الوقت حان لإظهار "شجاعة هذا الحلف وقوته".

وخلال هذه الزيارة الأولى لرئيس الدولة الأوكراني إلى تركيا منذ شباط/فبراير 2022، سيناقش زيلينسكي واردوغان خصوصا، حسب صحيفة صباح القريبة من الحكومة التركية، اتفاقية صادرات الحبوب الأوكرانية التي أبرمت في تموز/يوليو 2022 برعاية الأمم المتحدة وتركيا وترى روسيا أن "لا سبب" لتمديدها عند انتهائها في 17 تموز/يوليو.

وتشكو موسكو منذ أشهر من عقبات تحول دون تطبيق اتفاق ثنائي آخر وقع في تموز/يوليو الماضي مع الأمم المتحدة بشأن صادراتها من الأسمدة.

وتأتي هذه الزيارة أيضًا قبل أربعة أيام من افتتاح القمة السنوية للناتو في فيلنيوس في 11 و12 تموز/يوليو، يأمل خلالها قادة الحلف في إقناع أنقرة برفع الفيتو الذي وضعته على انضمام السويد إلى التكتل.

وكان زيلينسكي توجه إلى براغ الخميس بعد زيارة لبلغاريا لمناقشة الانضمام إلى الحلف وطلب تسريع تسليم الأسلحة من قبل هذه الدولة الرئيسية المنتجة للذخيرة، في أوج هجوم مضاد تشنه كييف.

وقال زيلينسكي إنه يريد أن تتلقى أوكرانيا "إشارة واضحة" بأنها ستنضم إلى الناتو، مشيرا إلى أن كييف "لم تتلق دعوة بشكل أو بآخر". واضاف "أرى أنه من الضروري إظهار قوة التحالف ووحدته".

وما زال الحلفاء يسعون إلى نهج مشترك بشأن الضمانات الأمنية التي هم على استعداد لمنحها لكييف وكذلك بشأن دعوة أوكرانيا للانضمام في الوقت المناسب إلى الناتو.