أنقرة تعلن عودة مليون سوري لبلادهم "طواعية"

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن أكثر من مليون سوري عادوا إلى سوريا "عودة طوعية"، أكثر من 470 ألفًا منهم في إدلب.

وقال مستشار الصحافة والعلاقات العامة في الوزارة، زكي أكتورك، في مؤتمر صحفي عقده، أن أنشطة المساعدات الإنسانية ودعم البنية التحتية من أجل تطبيع الحياة في سوريا، تجري بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات العاملة ذات الصلة، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".

وأشار الى أن من عادوا من السوريين كانت عودتهم "طوعية وآمنة وباحترام" إلى منازلهم وأراضيهم.

واضاف، "نحن مستمرون في العمل على ضمان الاستقرار في سوريا بأسرع وقت ممكن، وإعادة السوريين إلى بيئة آمنة".

وتأتي التصريحات التركية في حين تتواصل مساعي تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري، التي بدأت منذ كانون الأول 2022، وشهدت عدة لقاءات، دون أي تطور ملموس على الأرض.

وبحسب ما نشرت صحيفة "يني شفق" المقربة من الحكومة، في 26 من حزيران الماضي، ما قالت إنه أربعة شروط تركية لتطبيع العلاقات مع دمشق، تتجلى بالتوصل إلى تعديل دستوري، وانتخابات نزيهة في سوريا، وعودة مشرّفة وآمنة للاجئين السوريين، والتعاون في مسألة "مكافحة الإرهاب"، وتحديدًا فيما يتعلق بحزب "العمال الكوردستاني"، حيث ترى أنقرة أن قوات سوريا الديمقراطية، تشكّل امتداده في سوريا.

ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين و278 ألفًا و456 لاجئًا سوريًا، وفق إحصائية المديرية العامة لرئاسة الهجرة التركية، الصادرة في 22 من حزيران الماضي.