مجتمع

وصول أول قافلة حجاج إقليم كوردستان عبر مطار أربيل

وقصد هذا العام 37 ألف عراقي إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، من بينهم 4685 حاجاً من إقليم كوردستان
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بعض الحجاج في صالة مطار أربيل الدولي
بعض الحجاج في صالة مطار أربيل الدولي
کوردستان الحج الديار المقدسة أحمد هوشيار مطار أربيل الدولي

أربيل (كوردستان 24)- وصلت اليوم الجمعة، أول قافلة حجاج إقليم كوردستان إلى الديار عبر مطار أربيل الدولي، على أن يصل باقي الحجاج خلال الأيام القادمة.

وقالت مراسلة كوردستان 24، إن 350 حاجاً وحاجة وصلوا إلى مطار أربيل الدولي مساء اليوم الجمعة، بعد أن وصل قبل يومين 690 آخرين براً.

من جانبه، أكّد مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، أنه خُصِّص مكانٌ خاص لحجاج الإقليم، سواء أثناء الذهاب أو الإياب، وذلك ضمن قرارٍ اتُخِذ العام الماضي، ونفذناه هذا العام بنجاح".

وقال في حديثٍ لـ كوردستان 24: "ستكون هناك رحلتان يومياً لعودة حجاج إقليم كوردستان، فبالإضافة إلى حجاج أربيل ودهوك، سيعود أيضاً عبر مطار أربيل حجاج نينوى وكركوك".

وقصد هذا العام 37 ألف عراقي إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، من بينهم 4685 حاجاً من إقليم كوردستان.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت الهيئة السعودية للإحصاء، أن العدد الإجمالي لحجاج بيت الله الحرام بلغ هذا العام مليون و845 ألف و45 حاجاً يتحدّرون من 150 دولة.

وأكّدت هيئة الحج، أن من بين إجمالي أعداد الحجاج، هناك مليون و660 ألف و915 حاجاً من خارج المملكة، و184 ألف و130 حاجاً من داخلها.

 

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